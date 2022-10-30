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«الخارجية» تستضيف وفداً من سيدات أعمال قيرغيزستان

«الخارجية» تستضيف وفداً من سيدات أعمال قيرغيزستان
31 أكتوبر 2022 02:05

أبوظبي (وام)

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 استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وفداً من سيدات الأعمال من جمهورية قيرغيزستان في إطار جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات وقيرغيزستان، وحضر الوفد ندوة نظمتها الوزارة حول «تمكين المرأة في الأعمال التجارية»، بمشاركة الاتحاد النسائي العام ومجلس سيدات أعمال الإمارات. وافتتحت الندوة آمنة السويدي نائبة مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونزيرا بيشنالييفا رئيسة مجلس إدارة بنك آسيا CJSC، وشاركت في الندوة كل من الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر - نائب رئيس شركة إعمار للتطوير، والعنود الهاشمي - الرئيس التنفيذي لشركة SDG GLOBAL، فيما شاركت من جانب قيرغيزستان إيلينا كلاشينكوفا مؤسسة ومديرة شركة أكساي للسياحة والتنمية السياحية، ومينارا شيريكولوفا رئيسة «رابطة معلمي الدراسات الكورية في جامعات آسيا الوسطى»، مؤسسة المعهد الكوري لآسيا الوسطى، رئيسة كلية قيرغيزستان الكورية.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
قيرغيزستان
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