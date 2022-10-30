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القوات المشاركة في التمرين البحريني الإماراتي (جلمود3) تصطف للتأكد من جاهزيتها

القوات المشاركة في التمرين البحريني الإماراتي (جلمود3) تصطف للتأكد من جاهزيتها
31 أكتوبر 2022 00:49

تفقد سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني في مملكة البحرين، قائد الحرس الملكي، مدير التمرين البحريني الإماراتي المشترك لمكافحة الإرهاب "جلمود3"، طابور العرض، الذي أقيم للتأكد من جاهزية القوات المشاركة والتي تضم قوات من الحرس الملكي، وعدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، وزارة الداخلية، وجهاز المخابرات الوطني.

وبالتزامن مع ذلك، ومع نظيرتها في مملكة البحرين اصطفت القوات الإماراتية في موقعها بدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في قيادة حرس الرئاسة وقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بالإضافة إلى وحدات أخرى من القوات المسلحة، إلى جانب مشاركة عدد من وحدات وزارة الداخلية.

وبهذه المناسبة، أشار سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مدير التمرين، إلى أهداف التمرين وفرضياته. مشيداً سموه بما تتمتع به قوات البلدين الشقيقين المشاركة في التمرين من مستوى متميز وقدرات عالية في مجال إجراء التمارين المشتركة، لما لها من أثر كبير في الارتقاء بمستوى الأداء القتالي للمشاركين في التمرين وصقل قدراتهم العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ لمختلف عمليات مكافحة الإرهاب.

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