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تواصل منافسات «مزاينة سويحان» في مهرجان الظفرة وتتويج الفائزين

عيسى المزروعي والحضور خلال المنافسات (وام)
31 أكتوبر 2022 02:05

سويحان (وام)

توجت مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة في دورته الـ16، الفائزين في أشواط المزاينة لليوم الثالث على التوالي، ضمن أشواط المفاريد الشرايا المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، وتستمر المزاينة حتى 4 نوفمبر المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.
 وحضر التتويج في منصة مزاينة الإبل بميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في سويحان، عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وعدد من كبار ملاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
 وأسفرت النتائج في شوط مفاريد لأصحاب السمو الشيوخ- محليات عن فوز «حدث» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، بينما حلت ثانياً «السوان» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي، وفي المركز الثالث حلت «الراسية» لمالكها الشيخ نايف عيد محمد ثاني آل ثاني، وجاءت رابعاً «مهمة» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي، بينما حلت «طواري» في المركز الخامس لمالكها الشيخ جاسم فيصل عبدالرحمن جاسم آل ثاني.

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وفي فئة مفاريد شرايا أبناء القبائل (1) محليات، فازت في المركز الأول «منحاف» لمالكها راشد بخيت مبخوت المنهالي من الإمارات، بينما فازت في المركز الأول في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل (2) محليات، «بصمه» لمالكها عوض راشد حرجوس العميري من سلطنة عُمان. كما فازت بالمركز الأول في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل (1)- مجاهيم، «القعودة» لمالكها سليم سالم المنهالي من الإمارات، وعن شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل (2)- مجاهيم، فازت في المركز الأول «رعادة» لمالكها عبدالله مساعد سعيد المنصوري من الإمارات بينما فازت بالمركز الأول عن شوط مفاريد المهجنات الأصايل «وعد» لمالكها سلطان أحمد غانم المنهالي من الإمارات.

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