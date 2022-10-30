السماح بدوام جزئي للمهنيين الصحيين العاملين بالمجالات الإدارية أو الأكاديمية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشف الدليل الجديد للمعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية، عن تحديث متطلبات الخبرة لتشمل العمل بنظام الدوام الجزئي لاستقطاب المهنيين الصحيين ذوي الخبرة والذين يعملون في المجالات الإدارية أو الأكاديمية، بالإضافة إلى العمل الميداني.

وأشار الدليل الذي أصبح معمولاً به على مستوى الدولة، إلى أنه يمكن أن يتفق صاحب العمل والعامل على أن تكون ساعات العمل أقل من الساعات المعتادة (8 ساعات يومياً)، ويستطيع بمقتضاه العامل أن يعمل في الوقت ذاته لدى أكثر من صاحب عمل، على أن يكون الحد الأدنى لعدد ساعات العمل المقبولة في السنة للمهنيين العاملين بنظام الدوام الجزئي هو 400 ساعة.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لـ «الاتحاد»، إلى إطلاق مبادرة لتوحيد التراخيص على مستوى الدولة، بحيث يتم التقدم لطلب ترخيص مزاولة المهن الصحية على منصة موحدة لجميع الجهات الصحية، بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات واستقطاب الكفاءات للعمل ضمن المنظومة الصحية في الدولة.

ولفتت إلى أنه سيكون هناك تحديث مستمر لدليل ترخيص المهنيين الصحيين على مستوى الدولة يواكب التحديثات العالمية، حيث صدرت النسخة المحدثة للدليل منذ شهر يونيو 2022، وسيكون لهذه التحديثات في المستقبل نتائج إيجابية على استقطاب الكوادر الصحية وعلى القطاع الصحي عموماً، كاعتماد شهادات ومؤهلات من بلدان مختلفة.

وذكرت أنه سيكون هناك إضافة لمسميات مهنية رئيسية وفرعية جديدة لجميع التخصصات وإعفاء الممرضين القانونيين والممرضين المساعدين وفنيي المختبرات الطبية وتقنيي المختبرات الطبية من متطلبات الخبرة، بشرط عدم الانقطاع عن ممارسة المهنة حسب المعايير. وتشمل المشاريع المستقبلية، العمل على تطوير وتحديث معايير المنشآت الصحية والمنشآت الصيدلانية لجميع التصنيفات المعتمدة في اللائحة التنفيذية.

وأكدت الوزارة أنها لا تدخر جُهداً في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في الدولة، وذلك من خلال مشاريع متعددة، بالمشاركة مع الجهات الصحية المحلية والتعاون مع منظمات عالمية لتشمل جوانب تنظيمية منها تسجيل الأدوية وضمان سلامتها وسرعة إتاحتها للمرضى.

وقالت: «تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية المحلية على التطوير المستمر لمعايير تنظيم تسجيل الأدوية المبتكرة والبيولوجية والمثيلة، وذلك من خلال بعض المشاريع مثل التعاون مع منظمة الصحة العالمية للوصول إلى أحدث المعايير التنظيمية المستخدمة عالمياً لضمان جودة ودقة وانسيابية عملية التسجيل، بما يتيح للمرضى الوصول إلى الأدوية كافة، والتأكد من جودتها وكفاءتها، وهذا بدوره يسهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية المُقدمة للمرضى في الدولة». وأفادت بأنها تعمل على مشاريع أخرى مع منظمات دوائية عالمية، بما يسهم في ضمان الوصول إلى تفاصيل الأدوية المسجلة في الدولة ومصدرها، وذلك من خلال أنظمة «أكواد» عالمية تتيح للجهات الصحية تتبع الأدوية ومكوناتها من مصدرها، ما يعزز الدور الرقابي للوزارة على الأدوية المسجلة، لافتة إلى أن هيئة الأدوية الأوروبية وغيرها من الجهات الصحية المرجعية عالمياً لا تزال تعمل على هذا المشروع أيضاً. وأعلنت أنها تعمل حالياً على تنفيذ مشاريع وبرامج إلكترونية، تغطي 6 محاور رئيسية، تتعلق بتطوير البنية التحتية الإلكترونية والتحول الرقمي، والمشاركة في مشروع السحابة الرقمية على مستوى الدولة.

وأشارت الوزارة إلى دورها في مشروع المنصة الموحدة مع الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، وتبني تقنية البلوك تشين، لافتة إلى تبينها توجهاً متقدماً ومبتكراً لتحويل باقة من الخدمات إلى خدمات استباقية.

مبادرة

لفتت الوزارة إلى إطلاق مبادرة لتوحيد التراخيص على مستوى الدولة، بحيث يتم التقدم لطلب ترخيص مزاولة المهن الصحية على منصة موحدة لجميع الجهات الصحية، بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات واستقطاب الكفاءات للعمل ضمن المنظومة الصحية في الدولة.