«الحصن» يفوز بجائزة الفئة البرونزية عن أفضل تطبيق ذكي

دبي (الاتحاد)

حصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمنظومة الوطنية الصحية «الحصن»، جائزة الفئة البرونزية عن أفضل تطبيق ذكي لعام 2022 في فئة «الاستجابة الحكومية الأكثر قيمة» ضمن جوائز «ستيفي» للأعمال الدولية 2022، وذلك تقديراً للحلول الرقمية التي وفرتها المنظومة الوطنية الصحية عبر تطبيق «الحصن»، في حوكمة السيطرة على جائحة «كوفيد-19» داخل دولة الإمارات، وبالتعاون مع الجهات الصحية المحلية.

وتم إعلان فوز تطبيق الحصن بإحدى جوائز «ستيفي»، خلال احتفالية نظمتها إدارة الجائزة مؤخراً في لندن، لتوزيع الجوائز على الجهات الفائزة بمختلف الفئات، وذلك بعد منافسة مع أكثر من 3700 ترشيح لمنظمات وجهات من 67 دولة في مختلف الفئات، تم فرزها وتقييمها والتعامل معها من قبل لجان تحكيم ضمّت خبراء ومختصين ومبتكرين وأكاديميين عالميين.

وتُعد جوائز «ستيفي» التي تتّخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها، من أكثر الجوائز المرموقة للأعمال الرّائدة في مجال الإبداع والتميّز المؤسّسي على مستوى العالم، وتُمنح للجهات والقطاعات والمؤسّسات التي تقدّم حلولاً مبتكرة في قطاع الأعمال، تكريماً لإنجازاتها وإسهاماتها الإيجابية، ويتنافس للحصول على جوائزها العديد من المؤسّسات والأفراد والأعمال المتميّزة والمبدعة، من مختلف دول العالم.

وأكد أحمد علي الدشتي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن هذا الإنجاز يعكس ريادة دولة الإمارات في حوكمة إدارة الجائحة بفضل كفاءة منظومتها الصحية الوقائية واستباقيتها ومرونتها المؤسسية، والحلول الرقمية المتقدمة التي وظفتها بالشكل الأمثل، وذلك بناء على توجيهات ودعم القيادة الحكيمة وما وفرته من إمكانات وقدرات، حتى غدت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به بشهادة الدول والمنظمات العالمية.

وقال أحمد الدشتي: «إن الفوز بجوائز عالمية وبلوغ منصات التتويج المرموقة، يشكل حافزاً متجدداً على مواصلة الابتكار في الخدمات الصحية الرقمية، للتأكيد على استحقاق الفوز بجدارة وعلى الكفاءة التي تعززها مشاريعنا الرقمية لخوض المنافسة مع المؤسسات الدولية، ويأتي الفوز ترجمة لبيئة التميز والتنافسية التي تطبقها الوزارة والمنظومة الصحية الوطنية الحصن في البرامج والخطط القائمة على الابتكار».

إنجاز جديد

أعرب سمير الخوري، مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أثناء حديثه في حفل تسليم الجوائز، عن اعتزازه بحصول تطبيق الحصن في دولة الإمارات على جائزة الفئة البرونزية عن أفضل تطبيق ذكي لعام 2022 في فئة «الاستجابة الحكومية الأكثر قيمة»، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يعد الأحدث بين سلسلة الإنجازات والجوائز المحلية والعالمية التي حصل عليها تطبيق «الحصن». وقال سمير خوري: «يمثّل فوز تطبيق الحصن بإحدى جوائز «ستيفي» للأعمال الدولية، إنجازاً جديداً يُضاف لسلسلة النجاحات والجوائز المحلية والعالمية التي حصدتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع المنظومة الوطنية الصحية «الحصن»، حيث تعتبر جائزة «ستيفي» ثالث جائزة عالمية يحصدها «الحصن» هذا العام، بعد فوزه بجائزة التميّز العالمية (Global Excellence Award) فئة أفضل تطبيق ذكي، كما فاز «الحصن» بجائزة الأفضل في فئة «موارد الصحة الرقمية المتنقلة» ضمن برنامج جوائز الصحة الرقمية الذي يُعد أكبر برنامج من نوعه في الولايات المتحدة الأميركية».