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مستشفى أم القيوين ينجح في ترميم كسر بعظام قاع العين

د.محمد فريد
31 أكتوبر 2022 02:05

دبي (الاتحاد)

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نجح فريق طبي من مركز أم القيوين التخصصي لطب الأسنان، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بإجراء عملية جراحية دقيقة بمستشفى أم القيوين لإعادة ترميم وبناء كسر بعظام قاع محجر العين اليسرى لمريض آسيوي يبلغ من العمر 35 عاماً، باستخدام تقنية الطباعة الطبية ثلاثية الأبعاد.
وأجريت الجراحة برئاسة الدكتور محمد فريد عبد الواحد المتخصص في جراحة الوجه والفكين، حيث إن المريض كان يعاني من إصابة بليغة نتج عنها ازدواج الرؤية وتقيد حركة العين اليسرى عند النظر للأعلى. وبإخضاعه للأشعة المقطعية تبين وجود كسر لأكثر من 50% من عظام قاع محجر العين اليسرى، بالإضافة إلى تدلي النسيج الدهني المحيط بالعين داخل الجيب الفكي الأيسر.
وأجرى الدكتور محمد فريد عبد الواحد، الجراحة عبر تصميم وطباعة نموذج ثلاثي الأبعاد لمحجر العين اليسرى للمريض مماثل لمحجر عينه اليمنى السليمة، والذي ساعد في إعادة بنائها وترميمها باستخدام شبكة معدنية تم تشكيلها قبل إجراء العملية الجراحية على النموذج. وتمت متابعة حالة المريض لمدة 6 أشهر، وأثبتت الأشعة المقطعية نجاح العلاج وترميم المحجر بصورة مطابقة للتخطيط ثلاثي الأبعاد المصمم.
وأفادت الدكتورة فاطمة ناصر مردد، مدير مركز أم القيوين التخصصي لطب الأسنان، بأن نجاح الترميم إضافة جديدة لنجاحات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في هذا النوع من الجراحات.

أم القيوين
مستشفى أم القيوين
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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