«كليفلاند كلينك» يطلق برنامجه الجديد «كونيكتد»

أبوظبي (وام)

أطلق مستشفى كليفلاند كلينك برنامجاً متطوراً خاصاً بالدعم التعاوني لتمكين المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم من التواصل مع الأخصائيين السريريين وخبراء العمليات التشغيلية في المستشفى للارتقاء بممارساته المتعلقة برعاية المرضى وتمييزها في الأسواق التي يعمل فيها.

ويهدف برنامج «كليفلاند كلينك كونيكتد» إلى بناء شبكة عالمية من مؤسسات ومراكز الرعاية الصحية المستقلة ذات التفكير المشترك والتي تركز على الارتقاء بمستويات الجودة، وتساهم في إحداث تأثيرات إيجابية في مجال رعاية المرضى.

وسيعمل خبراء من مستشفى كليفلاند كلينك مع المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية لضمان أعلى المعايير في مجال خدمات رعاية المرضى وتعزيز الكفاءات التشغيلية ودعم التطوير المهني وتثقيف الكوادر السريرية وغير السريرية.

وقال الدكتور توم ميهالجيفيك، المدير التنفيذي، رئيس مستشفى كليفلاند كلينك: «سيتيح لنا برنامج (كليفلاند كلينيك كونيكتد) مشاركة خبراتنا في مجالات الجودة والسلامة وتجارب المرضى للوصول إلى المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم.

سيتمكن الأطباء في المؤسسات الأعضاء في البرنامج من طلب تقييمات ثانوية للحالات المعقدة من خلال الاستشارات الطبية مع أي من خبراء كليفلاند كلينيك البالغ عددهم 6000 خبير».