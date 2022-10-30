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«جودة الحياة الأمنية» في شرطة الشارقة

خلال الملتقى (من المصدر)
31 أكتوبر 2022 02:05

الشارقة (الاتحاد) 

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شهد العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، على مسرح أكاديمية العلوم الشرطية، الملتقى الحواري «استراتيجية جودة الحياة الأمنية» الذي أقيم في إطار مجالس وزارة الداخلية 2022، ونظمته إدارة الشرطة المجتمعية بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون.
حضر الملتقى العميد عارف الشريف، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام العمليات المركزية، وعدد من كبار الضباط ومنتسبي شرطة الشارقة.
وتناولت الجلسة الحوارية التي استضافت العقيد علي سيف الذباحي، نائب مدير إدارة مركز بحوث شرطة الشارقة، والمقدم دكتور سامح الحليان، نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وأدارها الملازم أول سعود جاسم بوصيم من إدارة الإعلام والعلاقات العامة، العديد من المحاور، ومنها مفهوم جودة الحياة الأمنية.
من جهته، أكد عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، أن جودة الحياة واقع نعيشه اليوم في الإمارات، ليس فقط في الجانب الأمني بل في كل المجالات والمستويات بفضل الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تبنت جودة الحياة ممارسةً استراتيجيةً لتكون الإمارات الدولة الأسعد عالمياً.

شرطة الشارقة
أكاديمية العلوم الشرطية
الشرطة المجتمعية
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