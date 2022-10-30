6.5 مليون درهم للرعاية الإنسانية من «عقابية شرطة دبي»

دبي (الاتحاد)

تفقد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ورافقه خلال الزيارة العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد صلاح بوعصيبة، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة، والعميد خالد سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي، والعقيد جميلة الزعابي، مدير إدارة سجن النساء، وعدد من الضباط.

وقال اللواء العبيدلي، خلال الجولة إن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أصبحت منارة تعليمية وتثقيفية للنزلاء من خلال البرامج والدورات الهادفة التي تقدمها، ومن خلال الدور الحيوي الذي تلعبه في تأهيل النزيل عبر توفير برامج تعليمية وثقافية وتدريبية ورياضية، تساعدهم على الاندماج في المجتمع، الأمر الذي يؤكد أهمية تلك البرامج في الأخذ بمشعل الإصلاح دون الرجعة فيه.

وأشاد اللواء العبيدلي بالمبادرات والمساعدات الإنسانية التي تبنتها الإدارة في العام 2022، والتي ساهمت في حل العديد من المشاكل لمختلف الجنسيات من نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية، خاصة تلك الحالات التي تستحق تقديم المساعدات المالية والعينية، حيث ساعد قسم الرعاية الإنسانية النزلاء والنزيلات بمبلغ قدره 6 ملايين و570 ألفاً و339 درهماً، وتنوعت تلك المساعدات على نواحي عدة منها دفع رواتب شهرية لأسر النزلاء، ودفع رسوم دراسية لأبناء النزلاء، وإيجار سكن لأسر النزلاء، ورسوم علاج للنزلاء وذويهم، ومبالغ مالية للإفراج عن النزيل، وتذاكر سفر، ونظارات طبية، وديات شرعية.

برامج تعليمية

وقف اللواء العبيدلي على سير عمل وإحصائيات إدارة تعليم وتدريب النزلاء، حيث قامت الإدارة بتنفيذ 30 دورة تدريبية وتعليمية في العام الجاري، منها 16 دورة في قسم البرامج التعليمية، ودورتين في قسم البرامج الدينية، و9 دورات في قسم البرامج المهنية، و3 في قسم البرامج الرياضية.

وفي الختام، اطلع اللواء العبيدلي على أهم إنجازات الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية لها.

7190 خدمة

ثمن اللواء العبيدلي جهد الإدارة العامة للمؤسسات العقابية في بلورة رؤية واستراتيجية شرطة دبي في الشراكات المجتمعية وجودة تقديم الخدمات، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة في العام الجاري 7190 خدمة، منها إصدار شهادات «لمن يهمه الأمر» للنزلاء، واستلام جوازات ووثائق وتذاكر سفر النزلاء، والزيارات، وزيارات القناصل والهيئات الدبلوماسية لمتابعة أحوال رعاياهم، والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم والعناية الجيدة بهم.