شرطة الشارقة تحقق أمنية ثلاثة طلاب في جولة ميدانية

الشارقة (الاتحاد)

استجابت إدارة الشرطة المجتمعية، لأمنية ثلاثة طلاب بمرافقة أفراد الشرطة ميدانياً أثناء قيامهم بالمهام اليومية، إلى جانب زيارة دار المسنين، وتقديم الأطعمة والمشروبات إلى بعض العمال الموجودين في المواقع الإنشائية بمدينة الشارقة.

وقامت الشرطة المجتمعية، باصطحاب الأطفال الثلاثة مرتدين الزي الشرطي في جولة ميدانية، واطلعوا خلالها على دور الشرطة المجتمعية في تعزيز الأمن والأمان، وزار الأطفال دار المسنين بالشارقة، واستمتعوا بمجالسة كبار المواطنين وتبادلوا الأحاديث الودية معهم، واستمعوا إلى خبراتهم وتجاربهم الحياتية، واختتمت الشرطة المجتمعية أمنية الطلاب بتقديم الأطعمة والمشروبات إلى العمال المنتشرين في المواقع الإنشائية.

وقالت الملازم أول مريم علي اليماحي، مدير فرع البرامج المجتمعية: إن تحقيق الأمنية أسعد الأطفال، وترك أثراً طيباً لديهم، وعزز قيم التراحم والتكافل وبناء جسور التواصل مع فئات المجتمع، ويسهم في تكوين شخصية إيجابية، ويعزز شعورهم بالأمن والأمان، شاكرين لشرطة الشارقة دورها المجتمعي في تحقيق أمنيتهم.

.. وطفل من أصحاب الهمم يُعايش تجربة العمل الشرطي بدبي

دعمت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، طفلاً من أصحاب الهمم، ليُعايش تجربة أداء مهمة ضابط شرطة لمدة يوم عمل، وذلك بعد تلقيها رسالة من والده يأمل فيها إسعاد طفله.

ووفرت شرطة دبي للطفل، رعد طارق صلاح بدوي، الزي الرسمي لضابط الشرطة، واصطحبته في زيارة إلى مركز الشرطة الذكي «SPS»، وأتاحت له فرصة مشاهدة الكلاب البوليسية بالتعاون مع إدارة التفتيش الأمني K9، إلى جانب تقديم هدية تذكارية له بالتعاون مع شركة هامليز.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، أن تحقيق أمنية الطفل، يأتي ضمن برنامج «إسعاد طفل»، الهادف إلى تحقيق أماني الأطفال في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، مشيراً إلى أن شرطة دبي لا تتوانى عن تلبية أو تحقيق الطلبات في إطار رسالتها لنشر السعادة وتعزيز الثقة بالأجهزة الشرطية، والتي تلعب دوراً اجتماعياً مهماً، إلى جانب دورها في المجال الأمني.