112 ألف طن سماد محلي من النفايات الزراعية في 2021

شروق عوض (دبي)

يدعم قطاع إعادة تدوير النفايات، توجهات دولة الإمارات نحو تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي، عبر تضافر الجهود الحكومية والخاصة لرفع نسبة النفايات المعالجة بعيداً عن مكبات النفايات، والتوسع في حجم المعالجة ونطاقها، ولم يعد القطاع مقتصراً على أنواع محدودة من النفايات، بل شمل معظم أنواع النفايات القابلة للمعالجة والتحويل، ونجح القطاع في إنتاج 112 ألف طن من السماد المحلي من النفايات الزراعية العام الماضي، بحسب إحصائيات وزارة التغير المناخي والبيئة.

وأوضحت إحصائيات الوزارة أن الكمية الإجمالية للسماد المحلي المشار إليه أعلاه، جاءت بعد إخضاع 112.040.47 طناً من أصل 1.042.453.52 طن من النفايات الناتجة عن الأنشطة الزراعية في بعض أرجاء الدولة، للمعالجة وتحويله لسماد، من بينها 30.895.50 طنا من السماد المنتج من نفايات إمارة أبوظبي الزراعية، و40.148.00 طنا من السماد المنتج من نفايات إمارة دبي الزراعية، و40.602.00 طنا من السماد المنتج من نفايات إمارة الشارقة الزراعية، و394.97 طنا من السماد المنتج من نفايات إمارة الفجيرة الزراعية، مشيرة إلى التنسيق المستمر للجهات الحكومية والخاصة في إدارة النفايات والتعامل مع مشاكلها من خلال إعادة تدويرها، وتحويل هذه النفايات إلى طاقة، وموارد وتقنيات حديثة، وأنظمة متطورة، لفصل وجمع النفايات.

وبيّنت الإحصائيات أيضاً أن الكمية المتولدة من النفايات الزراعية خلال العام الماضي بلغت 1.042.453.52 طن، منها 759.952.36 طنا من النفايات الزراعية المتولدة في إمارة أبوظبي، و112.941.58 طنا من النفايات المتولدة في إمارة دبي، و92.121.00 طنا من النفايات الزراعية المتولدة في إمارة الشارقة، و30.842.80 طنا من النفايات الزراعية المتولدة في إمارة عجمان، و4.850.29 طن من النفايات الزراعية المتولدة في إمارة الفجيرة، و16.184.49 طنا من النفايات المتولدة في منطقة دبا الفجيرة.

وأكدت الوزارة أن معالجة النفايات وتحويلها، تمثل واحدة من القضايا ذات الأولوية في دولة الإمارات، لافتة إلى أن الجهود منصبة حالياً على تقليل معدل توليد النفايات، وتحويلها من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات يتم استخدامها في العديد من الأنشطة الصناعية والزراعية وغيرها.

وأشارت الوزارة إلى استهدافها خلال المرحلة المقبلة، رفع نسبة النفايات المعالجة، وتطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، ووضع إطار تنظيمي وتشغيلي لتعزيز انخراط القطاع الخاص في صناعة إعادة التدوير لزيادة معدلات المعالجة وزيادة الاهتمام بتطوير الأبحاث الخاصة لتعزيز إعادة تدوير النفايات والاستخدام الأمثل للمنتجات المعاد تدويرها لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتطبيقاته من خلال حل فاعل وطويل الأمد لإدارة النفايات، بما يتماشى مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات (2021 - 2031). ولفتت الوزارة إلى أن قطاع إعادة تدوير النفايات شهد تطورات مهمة في السنوات القليلة الماضية، فاتسع حجمه ونطاقه، ولم يعد مقتصراً على أنواع محدودة من النفايات كالزراعية، بل شمل معظم أنواع النفايات القابلة للتدوير، بما في ذلك النفايات الإلكترونية والنفايات البلاستيكية وإطارات السيارات والبطاريات المستهلكة ومخلفات مصاهر صناعة الألمنيوم، كما شهدت السنوات الماضية زيادة انخراط القطاع الخاص في مشاريع تدوير النفايات.

وأشارت الوزارة إلى تشجيع القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، على إنشاء مصانع إعادة التدوير واسترداد الحد الأقصى من النفايات القابلة للتدوير - ويلزم في حالات معينة- المنشآت بإعادة استخدام أنواع معينة من النفايات المتولدة عن أنشطتها، وبمعالجة بعض أنواع النفايات التي تحتاج إلى معالجة خاصة بشكل منفصل عند التخلص منها.

الحياد المناخي

أوضحت الوزارة أن مفهوم الاقتصاد الدائري يكتسب يوماً بعد الآخر زخماً عالمياً في مقابل منظومة التصنيع الاعتيادي التي تعتمد على تصنيع المنتجات واستخدامها ثم التخلص منها، والتي تُعد غير فعاله وغير مستدامة، في مقابل فوائد المنظومة الدائرية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ومنها رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل أو حتى القضاء على النفايات والتلوث بشكل نهائي، وتعزيز استدامة بيئة الأعمال، وخلق وظائف جديدة، وتحسين الصحة العامة، مشددة على أن الاقتصاد الدائري يُعد جزءاً حيوياً من جهود دولة الإمارات لإزالة الكربون من القطاعات المختلفة، مما يساهم في تسريع وتيرة العمل للوصول للحياد المناخي بحلول 2050.

وأشارت إلى أن الجهات المعنية بإعادة التدوير، وضعت خططاً متكاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها، مدعومة بالعديد من البرامج والمبادرات للتعامل مع جميع أنواع النفايات والحد منها وإعادة استخدامها، وتشجيع أفراد المجتمع والمؤسسات على استخدام المواد المعاد تدويرها والتي ترتقي لأعلى المعايير المتبعة عالمياً، مستفيدين مما تنعم به دولة الإمارات من إمكانات وميزات جعلتها مركزاً مزدهراً لحلول الاستدامة المبتكرة.

وشددت على مواصلة جهود الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة بإعادة تدوير النفايات، لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات وتبني أفضل الحلول وأحدث التقنيات لمعالجة وإدارة النفايات وتحويلها لمنتجات يمكن استخدامها في العديد من القطاعات لدعم تحقيق طموحات دولة الإمارات الرامية لتسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري.