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دورة لتأهيل محاضري «حماية الدولي» بشرطة دبي

مشاركون في الدورة التخصصية (من المصدر)
31 أكتوبر 2022 02:05

دبي (الاتحاد)

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نظم مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، ومركز دبي لأمن الطيران المدني بالإدارة العامة لأمن المطارات، دورة «إعداد محاضري مركز حماية الدولي»، بمشاركة 20 منتسباً من عسكريين ومدنيين على مدى ثلاثة أيام، بهدف تطوير مهارات الموظفين، واستقطاب المتميزين وتغذيتهم بالمهارات والسلوكيات الداعمة لمسيرتهم العملية.
وأشار العقيد عبدالله حسن مطر الخياط، مدير مركز حماية الدولي، إلى أن الدورة تختص بإعداد وتأهيل مدربين من الضباط بمختلف الرتب، ومدنيين وفق محاور عدة، وتشمل مهارات العرض والتقديم، وكسر حاجز الرهبة والتعارف، ومهارات التدريب وأساليبها الحديثة، وأنواع المدربين والمتلقين، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والتمارين التطبيقية، والتوعية الأمنية ومدى نقل معرفتها بصورة مميزة وسلسة لفئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى تنفيذ المشاركين العديد من التطبيقات العملية في نهاية الدورة، وعرضها أمام لجنة مختصة للتقييم واجتياز الدورة بنجاح.
وبيّن مدير مركز حماية الدولي، أن شرطة دبي حريصة على تأهيل كوادرها الأمنية الشرطية وفق أعلى معايير التدريب العالمية، وتنفيذ خطة سنوية تشمل دورات علمية وتدريبية حديثة ومعتمدة، بهدف تنمية مهارات العاملين في شرطة دبي، وتطوير قدراتهم وإكسابهم خبرات ومعارف تخصصية ضرورية لدعم الجانب النظري بالجوانب التطبيقية العملية، الأمر الذي يؤهلهم للقيام بالمهام والواجبات المنوطة بهم بفعالية وكفاءة أكبر، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإدارة العامة للتدريب حريصة على دراسة احتياجات الإدارات العامة ومراكز الشرطة وتزويدها بالكفاءات المعتمدة، ومنوهاً بأن شرطة دبي تزخر بالعديد من الكفاءات والتي يمكن أن تضيف للجانب التوعوي الكثير، خصوصاً وأن مركز حماية الدولي يتولى نشر الثقافة التوعوية بين كل أفراد المجتمع، ويحتاج لتضافر كل الجهود لمكافحة الأفكار السلبية، وتصويب بعض السلوكيات، وذلك من خلال العديد من الطرق والأساليب، منها المحاضرات بشقيها (الحضوري وعن بعد)، والورش التدريبية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة.
شارك في التقديم، العقيد مهندس مروان محمد سنجل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني، عن محور «التأهيل والتدريب»، والعقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، نائب مدير مركز حماية الدولي، عن محور «التوعية والوقاية».

شرطة دبي
مكافحة المخدرات
الطيران المدني
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