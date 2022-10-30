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رئيس قيرغيزستان يصل إلى البلاد
رئيس قيرغيزستان يصل إلى البلاد
30 أكتوبر 2022 20:05
وصل إلى البلاد اليوم فخامة صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة في زيارة عمل إلى الدولة.
وكان في استقباله والوفد المرافق - لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي - معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وعدد من المسؤولين.
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المصدر: وام
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