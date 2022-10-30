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اختتام التمرين العسكري "نصل البحر 4" بين الإمارات وباكستان

اختتام التمرين العسكري "نصل البحر 4" بين الإمارات وباكستان
30 أكتوبر 2022 13:11

اختتمت فعاليات التمرين العسكري المشترك "نصل البحر 4" الذي أقيم في جمهورية باكستان الإسلامية في الفترة من 24 إلى 29 اكتوبر الجاري بمشاركة وحدات من القوات المسلحة الإماراتية والباكستانية.

يأتي هذا التمرين العسكري المجدول بين البلدين الصديقين بهدف رفع كفاءة الجاهزية القتالية وكسب الخبرات والمعرفة العسكرية من خلال مراحل التدريب المختلفة، ورفع مستوى القدرات العملياتية للوحدات المشاركة.

 

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