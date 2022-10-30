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رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس الكوري في ضحايا حادث التدافع

رئيس الدولة ونائبه
30 أكتوبر 2022 11:46

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا في ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال الاحتفالات المقامة في منطقة "ايتايون" وسط العاصمة سيؤول ،وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس يون سوك يول.

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