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الإمارات

الإمارات تتضامن مع الفلبين وتعزي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

وزارة الخارجية والتعاون الدولي
30 أكتوبر 2022 11:42

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الفلبين في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت جنوب البلاد، وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية الفلبين وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
 

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