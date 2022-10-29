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سيف بن زايد ونهيان بن مبارك والشيوخ يعزون مكتوم الشريفي في وفاة زوجته

سيف بن زايد معزياً مكتوم علي الشريفي (وام)
30 أكتوبر 2022 01:26

العين (وام)

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، واجب العزاء في وفاة عائشة سالم بالرضة المزروعي زوجة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي. وأعرب سموه - لدى زيارة مجلس العزاء في منطقة منازف بالعين - عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة سالم بالرضه المزروعي، زوجة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وذلك بمجلس منازف في مدينة العين.

 كما قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة سالم بالرضه المزروعي زوجة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي.

سيف بن زايد
الإمارات
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شرطة أبوظبي
نهيان بن مبارك
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