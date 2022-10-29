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أحمد بالهول الفلاسي: الإمارات ومصر تتبنيان استراتيجية الاستثمار في الثروة البشرية

أحمد بالهول الفلاسي: الإمارات ومصر تتبنيان استراتيجية الاستثمار في الثروة البشرية
30 أكتوبر 2022 01:25

أبوظبي (وام)

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أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة تستشرفان 50 عاماً جديدة من العلاقات التاريخية الراسخة والمستدامة، لاسيما في المجالات التعليمية والبحثية والمعرفية برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والتي نقلت علاقات البلدين إلى مستوى متطور ومتقدم يمنحها قوة واستدامة ورسوخاً كبيراً.
وأوضح معاليه، أن الاحتفال بمرور خمسين عاماً على العلاقات المميزة بين الإمارات ومصر، يسلط الضوء على قوة الوشائج الأخوية الصادقة، والشراكة الوثيقة بينهما استناداً إلى روابط وطيدة تقوم على ثوابت تاريخية وقيم أصيلة ومتوارثة تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، وأرسى جذورها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. 
وأشار معاليه إلى أن وزارة التربية والتعليم بتوجيهات القيادة الحكيمة أولت العلاقات التعليمية مع الأشقاء في مصر أهمية كبيرة انطلاقاً من العمق التاريخي لهذا التوجه الاستراتيجي الذي يخدم التطلعات المشتركة في مجالات مختلفة مرتبطة بالتوجهات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي والمعرفي والرقمي والتكنولوجي.

أحمد الفلاسي
الإمارات
مصر
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