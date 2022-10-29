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مهرجان الشيخ زايد ينطلق 18 نوفمبر المقبل في أبوظبي

مهرجان الشيخ زايد ينطلق 18 نوفمبر المقبل في أبوظبي
30 أكتوبر 2022 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، يُقام مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة في أبوظبي خلال الفترة من 18 نوفمبر 2022 إلى 18 مارس 2023.
وبين المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر «تويتر»، أن المهرجان يحتفي وسط أجواء عائلية، بالتراث الإماراتي، ويعزز قيمته من خلال مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية.
 ويحمل المهرجان اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عرفاناً بدوره المحوري في الحفاظ على الموروث الإماراتي الأصيل، واستكمالاً لمسيرته الشاملة في بناء الإنسان على القيم الأصيلة، ونقلها للأجيال.
ويتضمن المهرجان فعاليات وعروضاً جماهيرية تناسب أفراد العائلة كافة، وتتيح الفرصة للتبادل الثقافي والحضاري وسط أجواء عائلية ترفيهية وتعليمية مليئة بالسعادة والبهجة. ويحظى المهرجان، كمنصة عالمية توفر تواصلاً ثقافياً وحضارياً وإنسانياً أيضاً، بمشاركة دولية واسعة تعزز الجهود لنشر رسالة الإمارات الإنسانية للعالم.
 ويمنحُ المهرجان ملايين الزوار الذين يستقطبهم سنوياً فرصة للتفاعل مع طيف مع الفعاليات التي تعبر عن العادات والتقاليد الإماراتية الأصلية والمكونات الحضارية والإنسانية والثقافية والفكرية والتراثية للدول المشاركة من خلال مجموعة واسعة من الفعاليات التثقيفية والترفيهية العالمية التي تناسب أفراد العائلة كافة، وتعكس جوانب متعددة من حضارة دولة الإمارات والثقافة الإماراتية. 
 ويولي المهرجان الأسر والأطفال اهتماماً كبيراً، حيث خصص لهم أجواءً ثقافية تعليمية ترفيهية في قالب تشويقي وأنشطة وفعاليات تحث على التمسك بالتراث، وتعرفهم بالعادات والتقاليد الأصيلة عبر الكثير من الفعاليات المصاحبة التي تستهدف الأطفال والعائلات. كما يعرض العديد من الجوانب من الموروث والثقافة الشعبية الإماراتية والخليجية والعربية والعالمية، حيث تعكس الأحياء الشعبية العالمية في المهرجان جوانب مختلفة من هذه الثقافات، كالتراث المعماري، والأسواق الشعبية، والمنتجات التقليدية، والحرف اليدوية للشعوب، والمنتوجات التقليدية، فضلاً عن العروض اليومية المتنوعة للفلكلور العالمي والأهازيج الشعبية لمختلف الدول والحضارات التي تقدمها مسارح المهرجان.

أبوظبي
مهرجان الشيخ زايد
محمد بن زايد
منصور بن زايد
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