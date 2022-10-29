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الإمارات

في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 2022.. الإمارات تفوز بجائزة «أفضل جناح»

خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
30 أكتوبر 2022 01:25

أرفود، المملكة المغربية (الاتحاد)

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أهدى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، فوز جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بالمركز الأول بالملتقى الدولي للتمور بأرفود إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تقديراً لدعم سموه لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وقال: «إن هذا الفوز لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة طبيعية للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات؛ بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي».
جاء ذلك في تصريح صحفي لمعاليه، عقب إعلان فوز جناح دولة الإمارات بالمركز الأول بين الدول المشاركة في الملتقى الدولي للتمر بأرفود بالمملكة المغربية في دورته الحادية عشرة مساء أمس. وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن دولة الإمارات حققت إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الذهبي في مجال دعم وتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، وذلك إثر فوزها بالمركز الأول كأفضل وأفخم جناح بين الدولة المشاركة بالملتقى.

الإمارات
نهيان بن مبارك
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي
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