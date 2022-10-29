الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

اللجنة القنصلية المشتركة بين الإمارات والهند تعقد دورتها الرابعة في أبوظبي

اللجنة القنصلية المشتركة بين الإمارات والهند تعقد دورتها الرابعة في أبوظبي
30 أكتوبر 2022 01:25

أبوظبي (وام)

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية المشتركة، وذلك استكمالاً للجهود الحثيثة التي بذلها البلدان الصديقان في الدورات السابقة، للوصول إلى خدمات ورعاية قنصلية متميزة لمواطني البلدين. 
ترأس اللجنة التي عقدت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، راشد رحمه، مدير إدارة الخدمات القنصلية بالإنابة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ممثلاً الجانب الإماراتي، وسانجي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة ممثلاً الجانب الهندي.
واستهل راشد رحمه بنقل تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وإشادته بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي، كما نقل أمنياته بالتوفيق والنجاح في هذا الاجتماع. 
وأكد أهمية التعاون في المجال القنصلي ودوره في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بما تحقق من تطورات إيجابية خلال العامين الماضيين على صعيد التعاون القنصلي الثنائي في خضم التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» العالمية . 
بدوره، أشاد سانجي سودهير، بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والدور الحيوي الذي تؤديه على الصعد كافة، وأكد سعي بلاده للعمل على توثيق التعاون القنصلي بما يخدم مواطني البلدين الصديقين.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا انهيار جسر
60 قتيلاً إثر انهيار جسر في الهند

تجربة
أثنى سانجي سودهير على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال التعاون القنصلي وخلال أزمة «كوفيد-19» العالمية بشكل خاص. وأشاد بتجربة دولة الإمارات في هذا المجال والتي تُعَد من التجارب الرائدة، مؤكداً أن بلاده تطمح إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات مع دولة الإمارات في هذا المجال، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين، ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. 
شارك في الاجتماع عدد من ممثلي إدارات وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبعثة الدولة في نيودلهي ووزارة التربية والتعليم ووزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وشركة أبوظبي للخدمات الصحية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية في جمهورية الهند وسفارة جمهورية الهند في أبوظبي والقنصلية العامة لجمهورية الهند في دبي، بحثوا من خلاله عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة، وخطط متابعتها وتطويرها.

الإمارات
الهند
أبوظبي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
من موقع الحادث
عربي ودولي
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا انهيار جسر
اليوم 22:40
من موقع الحادث
عربي ودولي
60 قتيلاً إثر انهيار جسر في الهند
اليوم 22:38
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
دنيا
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
اليوم 22:22
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
دنيا
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
اليوم 22:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©