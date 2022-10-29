اللجنة القنصلية المشتركة بين الإمارات والهند تعقد دورتها الرابعة في أبوظبي

أبوظبي (وام)

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية المشتركة، وذلك استكمالاً للجهود الحثيثة التي بذلها البلدان الصديقان في الدورات السابقة، للوصول إلى خدمات ورعاية قنصلية متميزة لمواطني البلدين.

ترأس اللجنة التي عقدت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، راشد رحمه، مدير إدارة الخدمات القنصلية بالإنابة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ممثلاً الجانب الإماراتي، وسانجي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة ممثلاً الجانب الهندي.

واستهل راشد رحمه بنقل تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وإشادته بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي، كما نقل أمنياته بالتوفيق والنجاح في هذا الاجتماع.

وأكد أهمية التعاون في المجال القنصلي ودوره في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بما تحقق من تطورات إيجابية خلال العامين الماضيين على صعيد التعاون القنصلي الثنائي في خضم التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» العالمية .

بدوره، أشاد سانجي سودهير، بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والدور الحيوي الذي تؤديه على الصعد كافة، وأكد سعي بلاده للعمل على توثيق التعاون القنصلي بما يخدم مواطني البلدين الصديقين.

تجربة

أثنى سانجي سودهير على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال التعاون القنصلي وخلال أزمة «كوفيد-19» العالمية بشكل خاص. وأشاد بتجربة دولة الإمارات في هذا المجال والتي تُعَد من التجارب الرائدة، مؤكداً أن بلاده تطمح إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات مع دولة الإمارات في هذا المجال، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين، ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

شارك في الاجتماع عدد من ممثلي إدارات وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبعثة الدولة في نيودلهي ووزارة التربية والتعليم ووزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وشركة أبوظبي للخدمات الصحية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية في جمهورية الهند وسفارة جمهورية الهند في أبوظبي والقنصلية العامة لجمهورية الهند في دبي، بحثوا من خلاله عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة، وخطط متابعتها وتطويرها.