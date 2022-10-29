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حصة بوحميد تشارك كبار المواطنين في «تحدي دبي للياقة»

حصة بوحميد تشارك كبار المواطنين في «تحدي دبي للياقة»
30 أكتوبر 2022 01:25

دبي (الاتحاد)

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شاركت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، كبار المواطنين وأسرهم، في فعاليات اليوم الأول من تحدي دبي للياقة بدورته السادسة هذا العام، المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حيث جرى تنظيم الفعالية تحت مظلة البرنامج الوطني للسعادة، وجودة الحياة بوزارة تنمية المجتمع، وجمعت عدداً من كبار المواطنين من الرجال والسيدات، المسجلين بوزارة تنمية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، والتي جرى تنفيذها في الحديقة القرآنية بمنطقة الخوانيج في دبي.
تأتي الفعالية في إطار التزام الوزارة بتجسيد المشاركة النوعية والمستمرة في تحدي دبي للياقة، الذي يعزز واقعاً رياضياً وصحياً واجتماعياً أفضل، ويدعم الالتزام بأسلوب حياة أكثر نشاطاً وجودة حياة أفضل للجميع، لا سيما كبار المواطنين، وذلك انسجاماً مع السياسة الوطنية لكبار المواطنين، الهادفة إلى الارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة، وفق محاور عدة، أبرزها: الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، وجودة الحياة المستقبلية.

حصة بوحميد
تحدي دبي للياقة
دبي
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