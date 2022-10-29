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تتويج الفائزين بمنافسات «مزاينة سويحان»

خلال تتويج الفائزين (وام)
30 أكتوبر 2022 01:25

أبوظبي (وام) 

توجت مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة الفائزين في اليوم الثاني من المنافسات التي شملت أشواط تلاد المجاهيم والمحليات والشرايا ضمن 6 أشواط من المزاينة التي تستمر حتى 4 نوفمبر المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.
حضر التتويج عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وعدد من مُلاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأسفرت النتائج في شوط تلاد لأبناء القبائل (1) - مجاهيم، عن فوز «وحيدة» بالمركز الأول لمالكها عمران مسلم المنهالي، وفي المركز الثاني حلت «منتله» لمالكها مسلم بخيت حمد العامري.
و فاز بالمركز الأول في شوط تلاد لأبناء القبائل (1) - محليات، «الياه» لمالكها سالم محمد عبدالله المنصوري، وفي المركز الثاني حلت «رمز» لمالكها قروان علي باقروان.
فيما فاز بالمركز الأول في شوط تلاد لأبناء القبائل (2) - مجاهيم، «شنار» لمالكها أحمد سالم العامري، وفي المركز الثاني جاءت «هيافة» لمالكها صالح محمد المنهالي.
أما شوط تلاد لأبناء القبائل (2) - محليات فظفر بالمركز الأول فيه «طرب» لمالكها معالي علي سالم الكعبي، وفي المركز الثاني حلت «جمرة» لمالكها عبدالله زايد المزروعي.

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وأسفرت نتائج شوط شرايا لأبناء القبائل المفتوح للشركاء (1) مجاهيم، عن فوز «مهولة» لمالكها عمر فرج أحمد سهيل المنهالي بالمركز الأول، و«فزعة» لمالكها عادي فهيد معدي آل بالحسن الدوسري بالمركز الثاني.
أما شوط شرايا لأبناء القبائل المفتوح للشركاء (1) محليات فقد فاز بالمركز الأول «أجيال» لمالكها سالم عيظة العامري، وفي الثاني حلت «طموح» لمالكها أسعد الصغير حمود الوهيبي.
وتواصل «مزاينة سويحان» المحطة الأولى من مهرجان الظفرة بدورته السادسة عشرة لليوم الثاني على التوالي مسابقاتها ومنافساتها في منطقة سويحان في إمارة أبوظبي.

تراث
يأتي التتويج وسط حضور من ملاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية من داخل الإمارات ودول الخليج حيث بدأ ملاك الإبل التوافد إلى موقع المهرجان لإدخال الإبل المشاركة ضمن الأشواط المقررة.
يهدف مهرجان الظفرة، إلى الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة عدد ملاك الإبل المشاركين في مسابقات المزاينة والمسابقات التراثية المرتبطة بثقافة وتقاليد أهل المنطقة، والحفاظ على الموروث الشعبي، وتشجيع أبناء المجتمع الإماراتي والخليجي على ممارسته بمختلف أشكاله، وتقوية الروابط الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى المساهمة في تطوير السياحة الداخلية والخليجية وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز مركز إمارة أبوظبي لتكون الوجهة الأولى لمزاينات الإبل والفعاليات التراثية محلياً وإقليمياً ودولياً.

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