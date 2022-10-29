20 ألف شخص يتفاعلون مع حملة «البرمجة للجميع»

دبي (الاتحاد)

أطلق البرنامج الوطني للمبرمجين حملة «البرمجة للجميع» الهادفة إلى إشراك جميع أفراد المجتمع في أكبر حراك برمجي، من خلال التشجيع على بدء الخطوة الأولى للدخول في عالم البرمجيات وترسيخ مفاهيم البرمجة، وإتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع للمشاركة في فعاليات يوم «الإمارات تبرمج»، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة وإقبالاً كبيراً من مختلف فئات وأفراد المجتمع تمثلت بمشاركة نحو 20500 شخص خلال 7 ساعات من إطلاقها ضمن فعاليات يوم «الإمارات تبرمج»، ما يعكس حرص المجتمع واهتمامه بهذا القطاع الواعد الذي يستقطب أعداداً كبيرة من المبرمجين.

وتتمثل الحملة في كتابة أول سطر برمجي من خلال رابط إلكتروني متاح للجميع ولكل الفئات العمرية، يبسط الفكرة ويشجع الأفراد للبدء في مسيرة البرمجة ويؤهلهم للانتقال بعد كتابة السطر إلى مبادرات مقر المبرمجين المتنوعة، وبوابات للتعليم والتدريب في مجالات البرمجة، وفرص استثنائية للقاء خبراء البرمجة، ومشاركة التجارب والاستفسارات البرمجية معهم في منصة رئيسية تجمع سفراء البرمجة والمتخصصين في المجال الرقمي.