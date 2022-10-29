العلماء يكرّم المعلمين المتميزين لدورهم في ترسيخ البرمجة

دبي (الاتحاد)

كرّم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، المعلّمين المتميزين، في حفل نظم بالتزامن مع يوم «الإمارات تبرمج» بالتعاون بين حي دبي للتصميم والبرنامج الوطني للمبرمجين، هدف للاحتفاء بالدور المهم للمعلمين في ترسيخ البرمجة والعلوم المستقبلية، باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء أجيال جديدة من صناع المستقبل.

جاء ذلك، خلال سلسلة فعاليات أطلقها حي دبي للتصميم التابع لمجموعة «تيكوم» أمس، ضمن يوم «الإمارات تبرمج»، وتتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة المتميزة التي تتواصل حتى نهاية الشهر الحالي، والتي تشمل تكريم أفضل المعلمين في مجال البرمجة، وتوفير أماكن مخصصة ومجهزة تكنولوجياً لتشجيع المجتمع على البرمجة، وتشمل إجراء اختبارات البرمجة وتنظيم لقاءات وورش عمل مع سفراء البرمجة، بالشراكة مع مقر المبرمجين إحدى مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين.