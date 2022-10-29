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تقنيات تبريد في مناطق الترفيه برأس الخيمة

تقنيات تبريد في مناطق الترفيه برأس الخيمة
30 أكتوبر 2022 01:25

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

كشف المهندس خالد فضل العلي المدير العام لدائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن الدائرة تواصل وبشكل دائم جهودها لتحقيق الرفاهية وتذليل العقبات والصعاب أمام الأهالي والجمهور في جميع مناطق الإمارة الداخلية والخارجية، وذلك من خلال تطويع التقنيات الحديثة والتكنولوجيا لتحقيق الأهداف خصوصا وسط الأجواء الحارة في فصل الصيف وتقلبات المناخ.

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وأضاف: عملت الدائرة على إيجاد عدد من الحلول والتقنيات التكنولوجية لتحسين الجو عبر تزويد عدد من مناطق الترفيه في الإمارة بتقنيات تبريد سعياً منها لتقليل الحرارة والرطوبة في المساحات الخضراء والمنتزهات وجعلها أكثر متعة من خلال تطبيق اعتماد نظام التظليل وأجهزة الرذاذ لتبريد الجو اصطناعياً في عدد من مناطق الترفيه في الإمارة مثل كورنيش القواسم وحديقة سد شوكة ومنصة جبل جيس ومخيم بيرغريلز للمغامرات لتقليل الحرارة وإتاحة الفرصة لزوار تلك المناطق للاستمتاع بالأجواء الباردة ونسمات الهواء اللطيفة.

 

رأس الخيمة
دائرة الخدمات العامة
المناخ
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