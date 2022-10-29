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«مسؤولية»: 4 استراتيجيات لوقاية الأبناء من المواد المخدرة

«مسؤولية»: 4 استراتيجيات لوقاية الأبناء من المواد المخدرة
30 أكتوبر 2022 01:25

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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حدد مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء «مسؤولية» 4 استراتيجيات لتعامل أولياء الأمور لوقاية أبنائهم من المواد المخدرة، وذلك ضمن حملة مكافحة المخدرات التوعوية التي اطلقها المركز عبر حسابته على وسائل التواصل الاجتماعي منذ شهر يونيو الماضي.
وأوضح مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء «مسؤولية»، أن استراتيجيات التعامل والتحدث مع الأبناء لوقايتهم من المواد المخدرة ضمن «حملة مكافحة المخدرات»، للمرحلة العمرية (10-6) سنوات، تشمل أولاً: تذكير الأبناء دائماً بأن أخذ العقاقير تضر بالصحة وتسبب تلفاً في الدماغ وتزيد من احتمالية الوفاة. ثانياً: حث الأبناء على رفض السلوكيات السلبية، مثل رفضهم للجلوس مع مدخني السجائر ورفضهم للتنمر. 
ثالثاً: مناقشة الأبناء باستخدام قصص واقعية أو أحداث يتعرضون لها مثل: طفلك أخبرك بأن صديقاً له ركب سيارة مع شخص بالغ، وكان الشخص يدخن سيجارة، ففي هذه الحالة تحدث معه عن أهمية عدم الركوب مع شخص يدخن؛ لأن استنشاق دخان السجائر، له آثار صحية خطيرة. رابعاً: أكد على ابنك أنك سوف تكون موجوداً في أي وقت لتقديم المساعدة، وذلك ضمن حملة مكافحة المخدرات التوعوية التي أطلقها المركز عبر حسابته على وسائل التواصل الاجتماعي منذ شهر يونيو الماضي.
وتهدف الحملة التوعوية التي تستمر حتى شهر ديسمبر المقبل إلى زيادة الوعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة والإدمان، وذلك في إطار تحقيق أهداف المركز التي تتماشى مع توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة، لرفع وتعزيز الجانب التوعوي لأفراد المجتمع، للتصدي للسلوكيات والظواهر السلبية ومكافحتها، مما يسهم في تعزيز أمن وسلامة واستقرار المجتمع.

دائرة القضاء
أبوظبي
المواد المخدرة
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