المري يتفقد منطقة اختصاص مركز شرطة نايف

دبي (الاتحاد)

تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإجراءات الأمنية في منطقة اختصاص مركز شرطة نايف، وذلك ضمن برنامج الجولات الميدانية لمعاليه، رافقه خلالها اللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد حارب الشامسي، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالوكالة، والعقيد عادل الجوكر مساعد المدير العام في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث الجنائي، وعدد من الضباط، وذلك بهدف الاطلاع على سير عمل المنظومة الأمنية في منطقة الاختصاص، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل مع الجمهور والشركاء.

وأكد معالي الفريق المري أن منطقة نايف تعتبر من المناطق التجارية الحيوية في إمارة دبي، ما يستلزم تسخير كل الإمكانيات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، خاصة أن المنطقة تتضمن العديد من البنوك والصرافات والمحلات التجارية، بالإضافة إلى العديد من الفنادق والمراكز التجارية، أبرزها سوق الذهب، وسوق مرشد.

وأشاد الفريق المري بالجهود التي يقوم بها المركز في مختلف أقسامه المتخصصة في الجوانب المرورية والجنائية والإدارية، مثمناً حرص كل العاملين من ضباط وأفراد على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، وتنفيذ المركز للعديد من الحملات المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وتنفيذه لمحاضرات توعوية على مدار العام في مختلف الجوانب الأمنية والمجتمعية.