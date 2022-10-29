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شرطة دبي تنظم محاضرة لموظفي الأمن الخاص في «دبي الجنوب»

خلال المحاضرة (من المصدر)
30 أكتوبر 2022 01:24

دبي (الاتحاد)

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نظمت إدارة الطوارئ في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، محاضرة توعوية لموظفي الأمن الخاص في شركات في المنطقة الحرة، دبي الجنوب، بالتعاون مع مؤسسة مدينة دبي للطيران. وقدم النقيب فهد العبدولي من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، شرحاً حول أهمية رجل الأمن الخاص في مجال سرعة الاستجابة مع الحالات الطارئة، مؤكداً أهمية الحس الأمني لدى موظفي الأمن الخاص في الاستجابة للحالات الطارئة، وأهمية معرفة خطط تأمين الموقع. وحث النقيب موظفي الأمن الخاص على بذل المزيد من الجهد والاستفادة من المعلومات التي يتلقونها في المحاضرة، لتطبيقها على أرض الواقع لرفع جاهزيتهم ميدانياً، والتعامل مع موقع الحدث بكفاءة وفاعلية، الأمر الذي يساهم في رفع نسبة سرعة الاستجابة، مقدماً في الوقت ذاته مجموعة من النصائح والإرشادات للتعامل مع المعوقات التي تواجههم.

شرطة دبي
شركات الأمن الخاصة
دبي الجنوب
مؤسسة مدينة دبي للطيران
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