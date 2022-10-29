الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة دبي تعقد اجتماع مجلس القيادات التنفيذية

خلال الاجتماع (من المصدر)
30 أكتوبر 2022 01:24

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
35 ألف زائر لمعرض «دبي لبناء الأجسام واللياقة»

ترأس اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، اجتماع مجلس القيادات التنفيذية لشهر أكتوبر 2022، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي، وعدد من الضباط.
وناقش الاجتماع تقرير إيرادات القيادة العامة لشرطة دبي لعام 2022 المُقدم من الإدارة العامة للمالية، فيما قدمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان شرحاً حول نظام شكاوى المتعاملين وقنوات التواصل معهم، مُستعرضة عدداً الشكاوى، والمؤشر الزمني الخاص بإغلاق الشكاوى، ونسبة رضا المتعاملين عن الخدمة.
واستمع المشاركون في الاجتماع إلى شرح حول خدمة «صوتك ورأيك يهمنا» المتوفرة على مختلف منصات شرطة دبي لخدمة المتعاملين، والهادفة إلى تلقي آرائهم وشكاواهم، إلى جانب الاستماع لشرح حول نتائج التقرير الأسبوعي لقاعات «الديلي بريف» المُقدم من مركز شرطة المرقبات.
وناقش المشاركون في الاجتماع نتائج تقرير الشراكة المُقدم من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والذي تناول نتائج عقد الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وأثرها في تقديم الخدمات إلى المجتمع، والعمل على إسعاده وتعزيز الأمن والأمان له. وفي ختام الاجتماع، أثنى اللواء العبيدلي، على روح العمل الإيجابية والجماعية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي من كل القطاعات الشرطية، في تحقيق أهداف شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد أفراد المجتمع وتقديم أفضل الخدمات لهم.

 

شرطة دبي
دبي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
من موقع الحادث
عربي ودولي
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا انهيار جسر
اليوم 22:40
من موقع الحادث
عربي ودولي
60 قتيلاً إثر انهيار جسر في الهند
اليوم 22:38
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
دنيا
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
اليوم 22:22
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
دنيا
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
اليوم 22:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©