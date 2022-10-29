شرطة دبي تعقد اجتماع مجلس القيادات التنفيذية

دبي (الاتحاد)

ترأس اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، اجتماع مجلس القيادات التنفيذية لشهر أكتوبر 2022، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي، وعدد من الضباط.

وناقش الاجتماع تقرير إيرادات القيادة العامة لشرطة دبي لعام 2022 المُقدم من الإدارة العامة للمالية، فيما قدمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان شرحاً حول نظام شكاوى المتعاملين وقنوات التواصل معهم، مُستعرضة عدداً الشكاوى، والمؤشر الزمني الخاص بإغلاق الشكاوى، ونسبة رضا المتعاملين عن الخدمة.

واستمع المشاركون في الاجتماع إلى شرح حول خدمة «صوتك ورأيك يهمنا» المتوفرة على مختلف منصات شرطة دبي لخدمة المتعاملين، والهادفة إلى تلقي آرائهم وشكاواهم، إلى جانب الاستماع لشرح حول نتائج التقرير الأسبوعي لقاعات «الديلي بريف» المُقدم من مركز شرطة المرقبات.

وناقش المشاركون في الاجتماع نتائج تقرير الشراكة المُقدم من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والذي تناول نتائج عقد الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وأثرها في تقديم الخدمات إلى المجتمع، والعمل على إسعاده وتعزيز الأمن والأمان له. وفي ختام الاجتماع، أثنى اللواء العبيدلي، على روح العمل الإيجابية والجماعية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي من كل القطاعات الشرطية، في تحقيق أهداف شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد أفراد المجتمع وتقديم أفضل الخدمات لهم.