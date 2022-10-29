«حكماء المسلمين» يعقد اجتماعه الدوري الـ 16 في البحرين

أبوظبي (وام)

يعقد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اجتماعه الدوري السادس عشر في 4 نوفمبر المقبل بمملكة البحرين.

ويناقش الاجتماع عدداً من قضايا الأمة الإسلامية الطارئة والملحة، وسبل دعم المجتمعات المسلمة الأكثر احتياجاً، والجاليات المسلمة في الغرب، والأزمات الإنسانية على الساحة العالمية، ودور رموز الأديان في مواجهة أزمة التغير المناخي، وسبل تعزيز الحوار بين مختلف مدارس الفكر الإسلامي، والعلاقات الإسلامية المسيحية، ودعم مبادرات حوار الأديان.

كما يناقش مجلس حكماء المسلمين في اجتماعه سبل مواجهة المحاولات الرامية لفرض بعض السلوكيات المخالفة للفطرة الإنسانية على الشعوب الإسلامية، ومحاولات النيل من القيم الدينية وزعزعة مفهوم الأسرة بين فئات الشباب.

وكان مجلس حكماء المسلمين قد قرر خلال اجتماعه الدوري الخامس عشر في نوفمبر 2021 بمقر المجلس بأبوظبي، عقدَ الاجتماع الدوري المقبل بمملكة البحرين، تزامناً مع إقامة ملتقى البحرين للحوار: «حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» الذي ينعقد يومي 3 و4 نوفمبر المقبل برعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ومشاركة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وعدد من رموز وممثلي الأديان في العالم ونخبة من المفكرين والإعلاميين.