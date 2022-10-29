بلدية دبا الفجيرة تستعد لتنظيم «المرونة الحضرية»

دبا الفجيرة (الاتحاد)

أكدت بلدية دبا الفجيرة جاهزيتها للبرنامج التدريبي الدولي للبلديات والمدن العربية، حول (المرونة الحضرية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية) خلال الفترة 1-2 نوفمبر 2022م بفندق ميرامار شاطئ العقة بدبا الفجيرة، وذلك بالتعاون مع منظمة المدن العربية (ATO) ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR ROAS)، ومنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية (UCLG)، ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية للشرق الأوسط وغرب آسيا (UCLG-MEWA)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat).

وأكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، أن البرنامج يهدف إلى زيادة مستوى وعي البلديات والمؤسسات الاتحادية والمحلية بشأن استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، ومساعدة المدن على دمج الحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة في سياسات واستراتيجيات التنمية، بالإضافة إلى تشجيع المدن على الاشتراك في حملة جعل المدن مرنة حتى عام 2030 (MCR2030).

وأضاف أن البرنامج سيشهد حضور نخبة الخبراء والمتخصصين في الإدارة المرنة والتنمية المستدامة ومن متخذي القرار والجهات المعنية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وسيتضمن حلقات نقاشية وورش عمل تدريبية، وعرض وتحليل أفضل الممارسات العالمية في مجال بناء قدرات المدن للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.