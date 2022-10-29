الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بلدية دبا الفجيرة تستعد لتنظيم «المرونة الحضرية»

بلدية دبا الفجيرة تستعد لتنظيم «المرونة الحضرية»
30 أكتوبر 2022 01:24

دبا الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الحمادي بطل «لحظات حرجة»!
خورفكان يعبر دبا في «الرمق الأخير»

أكدت بلدية دبا الفجيرة جاهزيتها للبرنامج التدريبي الدولي للبلديات والمدن العربية، حول (المرونة الحضرية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية) خلال الفترة 1-2 نوفمبر 2022م بفندق ميرامار شاطئ العقة بدبا الفجيرة، وذلك بالتعاون مع منظمة المدن العربية (ATO) ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR ROAS)، ومنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية (UCLG)، ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية للشرق الأوسط وغرب آسيا (UCLG-MEWA)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat).
وأكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، أن البرنامج يهدف إلى زيادة مستوى وعي البلديات والمؤسسات الاتحادية والمحلية بشأن استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، ومساعدة المدن على دمج الحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة في سياسات واستراتيجيات التنمية، بالإضافة إلى تشجيع المدن على الاشتراك في حملة جعل المدن مرنة حتى عام 2030 (MCR2030).
وأضاف أن البرنامج سيشهد حضور نخبة الخبراء والمتخصصين في الإدارة المرنة والتنمية المستدامة ومن متخذي القرار والجهات المعنية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وسيتضمن حلقات نقاشية وورش عمل تدريبية، وعرض وتحليل أفضل الممارسات العالمية في مجال بناء قدرات المدن للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

دبا الفجيرة
بلدية دبا الفجيرة
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
من موقع الحادث
عربي ودولي
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا انهيار جسر
اليوم 22:40
من موقع الحادث
عربي ودولي
60 قتيلاً إثر انهيار جسر في الهند
اليوم 22:38
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
دنيا
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
اليوم 22:22
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
دنيا
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
اليوم 22:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©