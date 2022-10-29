الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة على المناطق الداخلية، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أوالضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:19 والثاني عند الساعة 05:49 والجزر الأول عند الساعة 08:46 والجزر الثاني عند الساعة 22:52.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:00 والمد الثاني عند الساعة 01:55 والجزر الأول عند الساعة 18:56 والجزرالثاني عند الساعة 07:59.