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رئيس الدولة ونائبه يهنئان أردوغان بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية

رئيس الدولة ونائبه يهنئان أردوغان بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية
29 أكتوبر 2022 10:31

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

 كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

 

 

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المصدر: وام
محمد بن راشد آل مكتوم
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