طبعة جديدة من كتاب «الإمارات ومصر.. سيرة حب»

القاهرة (وام)

شهدت الاحتفالية الخاصة بمرور 50 عاماً على بزوغ فجر العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام متتالية، تدشين الطبعة الثانية من كتاب «الإمارات ومصر.. سيرة حب» للإعلامي الإماراتي محمد الجوكر، الأمين العام لجمعية الإعلام الرياضي.

تسلم الطبعة الجديدة، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومريم خليفة الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري الذي أعلن تدشين الكتاب في ختام الجلسات، وعدد كبير من القيادات في البلدين الشقيقين.

وتأتي الطبعة الثانية من الكتاب ضمن سلسلة الإصدارات التاريخية الموسعة التي أصدرها المؤلف، وحرصت على الاهتمام بتوثيق الأحداث الرياضية في الإمارات ومصر، والعلاقات القوية التي جمعت الرياضيين في البلدين. وكان الكتاب في طبعته الأولى قد تم تدشينه قبل أربعة أشهر، وتحديداً في الثامن من يونيو الماضي، واحتضنه المركز الأولمبي بمدينة المعادي المصرية.

ويتضمن كتاب «الإمارات ومصر.. سيرة حب» 200 صفحة، تشمل 9 فصول متنوعة، ويبدأ بكلمة افتتاحية عن قائد ومؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكلمته التاريخية عن مصر التي قال فيها: «نهضة مصر نهضة للعرب كلهم وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائماً إلى جانب مصر».

كما يتضمن الكتاب كلمة لمعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والتي أكد خلالها أن العلاقات بين الإمارات ومصر عميقة وتاريخية الجذور، وتعد نموذجاً للعلاقات بين الدول والشعوب، كما يتضمن الكتاب كلمة لمعالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري.