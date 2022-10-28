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الإمارات

وزير السياحة والآثار المصري لـ«الاتحاد»: انتعاش الحركة السياحية البينية بين الإمارات ومصر

أحمد عيسى
29 أكتوبر 2022 02:16

عبدالله أبوضيف (القاهرة)

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بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، أعرب أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عن سعادته وتقديره البالغ لهذه المناسبة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية والأواصر الراسخة التي تربط بين مصر والإمارات قيادة وشعباً، وتُمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية والرؤى المشتركة وأوجه التعاون والتكامل والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسؤولين. 
وأكد حرص مصر على تعزيز أفاق جديدة ورحبه وأطر للتعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك، فالإمارات شريك مهم لمصر ومن أبرز شركاء التنمية.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الازدهار بين البلدين في مختلف المجالات، ومنها مجال السياحة والآثار، خاصة في الاستثمار السياحي، ودفع مزيد من الحركة السياحية البينية بين البلدين.
وشدد عيسى على أن العلاقة التاريخية بين مصر والإمارات تسمح بمزيد من الاستثمار على الأصعدة كافة، وإذا مر 50 عاماً من المتوقع أن تشهد الخمسين عاماً المقبلة ازدهاراً أكبر وأوسع في مجالات السياحة والآثار والتراث الذي أصبحت الإمارات العربية المتحدة من أهم المستثمرين فيه خلال السنوات الماضية.

الإمارات ومصر
الإمارات
مصر
الحركة السياحية
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الاستثمار السياحي
أحمد عيسى
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