محمود محيي الدين لـ«الاتحاد»: قمتا المناخ في مصر والإمارات تبلوران التعاون المشترك

أحمد شعبان (القاهرة)

أشاد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ كوب 27، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، وزير الاستثمار السابق، بعقد ملتقى يجمع بين الإمارات ومصر في هذا الوقت احتفاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبين شعب واحد يعيش في دولتين.

وأضاف محيي الدين في تصريح خاص لـ«الاتحاد» على هامش احتفالية 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية، أن السنوات الماضية شهدت ترجمة جيدة لهذه العلاقات والأواصر الممتدة بين الإمارات ومصر، والآن بدأ البناء عليها للمستقبل.

ولفت إلى أن هناك تجارة بينية متميزة واستثمارات كبيرة بين البلدين، منوهاً إلى أن الإمارات من أكبر الدول المستثمرة في مصر، وهذا تراكم عبر الزمن واستمرارية للتنسيق، وهناك سياحة متبادلة بين الأشقاء، مؤكداً أن هذا العالم شديد التغير نحتاج فيه لهذا الرصيد الضخم من العلاقات الإنسانية والاقتصادية والسياسية المتميزة والنموذجية لكي نبني للمستقبل.

وأشار إلى أنه توجد لدينا فرصة كبيرة جداً في خلال العامين القادمين، فمصر تستضيف خلال أيام قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، وتستعد دولة الإمارات لاستضافة القمة القادمة للمناخ كوب 28 في 2023.

وأكد أن هناك معاني كبيرة جداً وراء هاتين القمتين، منوهاً بكل إسهام وتميز تقوم به مصر في مجالات العمل المناخي، سواء في الطاقة الجديدة والمتجددة أو نزع الكربون أو التكنولوجيا المرتبطة بالعمل المناخي والتكيف والاستثمارات الضخمة في هذا المجال، وملف الأضرار والخسائر وكيفية تحقق تقدم فيه، ودور المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال، بالإضافة إلى مجالات التمويل.

وتابع: «هذه المجالات المهمة والحيوية أعدت لها مصر برنامجاً متميزاً على مدار جلسات مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ، ونقاشاً مبنياً على نقطة رئيسية وهي (إنفاذ التعهدات)»، مؤكداً أنها قمة للحلول والتطبيقات والمشروعات، وليست قمة للتعهدات الجديدة، إلا إذا كانت تسبقها مجالات التمويل المناسب والتكنولوجيا المناسبة والمساندة والمشاركة الاجتماعية.

وأكد أن قمة المناخ في مصر والإمارات، تبلوران التعاون المشترك بين البلدين، واختتم حديثه قائلاً: «أتشرف بأن أكون رائد المناخ للقمة المصرية، وسوف يكون هناك تعاون وثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومن يمثلها، كل تعاون وكل مساندة».