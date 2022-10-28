السبت 29 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس أركان القوات المسلحة يشارك في اجتماعي «العسكرية العليا والأكاديمية الخليجية»

حمد الرميثي والمشاركون في الاجتماع (وام)
29 أكتوبر 2022 02:15

الرياض (وام)

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
النجمة بطل «السوبر الإماراتي البحريني» لليد

شارك معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، والوفد المرافق له، في اجتماع اللجنة العسكرية العليا في دورتها (19) بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد في العاصمة السعودية الرياض.
تناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها تعزيز المصالح والتطلعات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون، وبما يحقق الأهداف المرجوة لمنظومة دول المجلس في شتى المجالات خاصة العسكرية.
كما شارك معاليه -على هامش الاجتماع- في الاجتماع الأول لمجلس الأكاديمية الخليجية لدراسات الاستراتيجية والأمنية، حيث تم مناقشة سير عمل فريق التحضير الأكاديمي خلال المرحلة الرئيسية لأعمال الفريق ومتطلبات تفعيل الأكاديمية.

رئيس أركان القوات المسلحة
الإمارات
القوات المسلحة
حمد الرميثي
مجلس التعاون الخليجي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
اليوم 23:47
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
عربي ودولي
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
اليوم 23:05
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
الرياضي
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
اليوم 23:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©