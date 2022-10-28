رئيس أركان القوات المسلحة يشارك في اجتماعي «العسكرية العليا والأكاديمية الخليجية»

الرياض (وام)

شارك معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، والوفد المرافق له، في اجتماع اللجنة العسكرية العليا في دورتها (19) بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد في العاصمة السعودية الرياض.

تناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها تعزيز المصالح والتطلعات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون، وبما يحقق الأهداف المرجوة لمنظومة دول المجلس في شتى المجالات خاصة العسكرية.

كما شارك معاليه -على هامش الاجتماع- في الاجتماع الأول لمجلس الأكاديمية الخليجية لدراسات الاستراتيجية والأمنية، حيث تم مناقشة سير عمل فريق التحضير الأكاديمي خلال المرحلة الرئيسية لأعمال الفريق ومتطلبات تفعيل الأكاديمية.