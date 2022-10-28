سفير الدولة غير المقيم يقدم أوراق اعتماده لرئيس سلوفينيا

ليوبليانا (وام)

قدم حمد علي الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية النمسا، أوراق اعتماده إلى فخامة بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى سلوفينيا، ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية سلوفينيا، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وأعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل الإمارات لدى سلوفينيا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين، وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفينيا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.