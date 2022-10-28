السبت 29 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سفير الدولة غير المقيم يقدم أوراق اعتماده لرئيس سلوفينيا

حمد الكعبي خلال تقديم أوراق اعتماده (وام)
29 أكتوبر 2022 02:14

ليوبليانا (وام)

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
النجمة بطل «السوبر الإماراتي البحريني» لليد

قدم حمد علي الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية النمسا، أوراق اعتماده إلى فخامة بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى سلوفينيا، ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية سلوفينيا، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.
وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.
وأعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل الإمارات لدى  سلوفينيا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين، وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفينيا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

حمد علي الكعبي
الإمارات
سلوفينيا
النمسا
بوروت باهور
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
اليوم 23:47
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
عربي ودولي
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
اليوم 23:05
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
الرياضي
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
اليوم 23:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©