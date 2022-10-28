سفير الدولة لدى البرازيل يلتقي أمين عام «الكاريكوم»

أبوظبي (وام)

التقى صالح أحمد السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، معالي الدكتورة كارلا بارنيت الأمين العام لدول مجموعة منظمة الجماعة الكاريبية «الكاريكوم» في مقر المنظمة بمدينة جورج تاون.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ودول المجموعة، إضافة إلى استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير أن العلاقات بين دولة الإمارات ودول مجموعة منظمة الجماعة الكاريبية في تقدم مستمر، وأن دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون مع دول المجموعة، مشيداً بمشاركتها الإيجابية في إكسبو 2020 دبي.

من جانبها، أثنت معالي الدكتورة كارلا بارنيت على التنظيم المميز والجهود المبذولة التي قامت بها دولة الإمارات لإنجاح إكسبو 2020 دبي، والذي شكل فرصة لأعضاء دول مجموعة منظمة الجماعة الكاريبية للمشاركة فيه. وقدمت معاليها نبذة عن مسيرة التعاون الاقتصادي وجهود التكامل بين الدول الأعضاء والتحديات التي تواجه هذه المسيرة وخاصة خلال أزمة كوفيد-19.