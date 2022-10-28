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محمد بن راشد: علمنا رمز عزتنا ووحدتنا

محمد بن راشد: علمنا رمز عزتنا ووحدتنا
29 أكتوبر 2022 02:18

أبوظبي (الاتحاد)

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الوزارات والمؤسسات في الدولة كافة لرفع العلم بشكل موحد الساعة 11 صباحاً في «يوم العلم»، الذي يصادف الثالث من نوفمبر المقبل.

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وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس: «3 نوفمبر القادم تحتفل دولتنا بيوم العلم، ندعو كافة وزاراتنا ومؤسساتنا لرفعه بشكل موحد الساعة 11 صباحاً في ذلك اليوم.. سيبقى علمنا مرفوعاً.. سيبقى رمز عزتنا ووحدتنا خفاقاً.. ستبقى راية عزنا ومجدنا وسيادتنا عالية في سماء الإنجاز والولاء والوفاء».
وتحتفل دولة الإمارات في 3 نوفمبر من كل عام بـ«يوم العلم»، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لرفع العلم على الوزارات والمؤسسات بشكل موحد، في تمام الحادية عشرة صباحاً في ذلك اليوم.

ويخفق علم الإمارات شامخاً في وقت واحد فوق المباني والمنازل التي تتوشح بألوانه في مشهد كرنفالي يتكرر سنوياً في الإمارات، تعبيراً عن الانتماء والولاء للدولة والقيادة الرشيدة، والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين. 
وتجسد المناسبة مشاعر الوحدة والتعايش والسلام بين أبناء الوطن والمقيمين المحبين لهذه الأرض المعطاء، وترسخ صورة الإمارات منارةً للتعايش والتسامح في المنطقة، حيث يشارك الرجال والنساء والشباب والأطفال من الجنسيات كافة في هذا اليوم الأغر بالتعبير عن حبهم لدولة الإمارات بأشكال مختلفة.

محمد بن راشد
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يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
العلم الإماراتي
علم الإمارات
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