السبت 29 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الإمارات تبرمج» ينطلق اليوم بفعاليات متنوعة في مختلف أنحاء الدولة

«الإمارات تبرمج» ينطلق اليوم بفعاليات متنوعة في مختلف أنحاء الدولة
29 أكتوبر 2022 02:16

دبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات «الإمارات تبرمج» اليوم، وتتضمن أكثر من 70 فعالية، تنظمها نحو 50 جهة ومؤسسة اتحادية وحكومية وخاصة، في مختلف أنحاء الدولة تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة.
وتهدف مبادرة الإمارات تبرمج التي تنظم للسنة الثانية على التوالي، بالتزامن مع ذكرى تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أولَ حكومة إلكترونية بالمنطقة والعالم العربي قبل أكثر من عقدين، في 29 أكتوبر 2001، إلى تسليط الضوء على أصحاب المواهب والخبرات الرقمية والاحتفاء بإنجازاتهم وإنجازات الدولة في مجالات الرقمنة والبرمجة وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي لتعزيز مسيرة الدولة نحو المستقبل.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
النجمة بطل «السوبر الإماراتي البحريني» لليد

ويشهد يوم الإمارات للبرمجة «الإمارات تبرمج» أكثر من 70 فعالية، تنظمها نحو 50 جهة ومؤسسة اتحادية وحكومية وخاصة في مختلف أنحاء الدولة تشمل المؤسسات الحكومية والخاصة والمتاحف والمدارس والأحياء ومراكز التسوق وتتضمن لقاءات واجتماعات وورش عمل ومسابقات وهاكاثونات للبرمجة وفعاليات متنوعة، وتمثل هذه المناسبة دعوة مفتوحة لأفراد المجتمع والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة لتفعيل مبادرات البرمجة وابتكار أفكار جديدة، لنشر البرمجة وتعميقها لكل أفراد المجتمع، والحرص على تعريفهم بدور البرمجة الأساسي في تسهيل حياة المجتمع وتطوير العالم، ودورها في تسريع رحلة العالم إلى المستقبل. ويركز يوم «الإمارات تبرمج» على تعزيز المجتمع البرمجي وتوفير الفرصة لتوفير منصة فاعلة للمبرمجين لتبادل الخبرات والمعارف والمهارات البرمجية، في فرص نوعية ومتميزة للمجتمع لإشراكهم في صناعة وتصميم الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة وبناء قدراتهم الخاصة بالبرمجة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجّه باعتماد 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة بشعار «الإمارات تبرمج»، لتمكين أصحاب المواهب وتأهيلهم في مجال البرمجة ونشر مفاهيم البرمجة للمجتمع وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لخلق أفضل الفرص والحلول والخدمات المبتكرة للارتقاء بمستوى الأداء الرقمي.

الإمارات
المبرمج الإماراتي
البرمجة
صناعة البرمجيات
المبرمجين
المبرمج المواطن
برنامج المبرمج الإماراتي
مبادرة المبرمج الإماراتي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
اليوم 23:47
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
عربي ودولي
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
اليوم 23:05
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
الرياضي
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
اليوم 23:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©