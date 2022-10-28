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الإمارات

«حمدان التعليمية» تُطلق الموسم الثاني من «تحدي علوم المستقبل»

«حمدان التعليمية» تُطلق الموسم الثاني من «تحدي علوم المستقبل»
29 أكتوبر 2022 02:14

دبي (الاتحاد)

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أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز من خلال مركز حمدان للموهبة والابتكار، أمس الأول، الموسم الثاني من مسابقة «تحدي علوم المستقبل» بمشاركة 200 طالب موهوبين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي يتنافسون في إبراز قدراتهم الإبداعية في بيئة افتراضية تفاعلية تتمحور حول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، إن مركز حمدان للموهبة والابتكار ينظم هذه المسابقة للعام الثاني على التوالي بعد النجاح اللافت الذي حققه الموسم الأول وبرز من خلاله مواهب طلابية واعدة على مستوى دول مجلس التعاون، مؤكداً أن المؤسسة حريصة على تنظيم البرامج والفعاليات التي ترمي إلى ديمومة تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الانسجام المنهجي والتنظيمي للوصول إلى أفضل الممارسات التعليمية ونشرها مُحققةً بذلك أهداف المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، موضحاً أن المؤسسة تواصل تجاهها نحو دعم وتطوير منظومة الموهبة والابتكار على كل المستويات، وكان أبرزها بناء وتصميم مسابقات وتحديات حديثة مطورة وفقا للمعايير الدولية والعالمية، تساهم في بناء الشخصية العلمية، والتي تساعد الطلبة على بناء الشخصية والعمل الجماعي.

الإمارات
دبي
مؤسسة حمدان التعليمية
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