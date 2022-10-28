«مزاينة سويحان».. أولى محطات «مهرجان الظفرة»

سويحان (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت مسابقات مزاينة سويحان ضمن فعاليات مهرجان الظفرة في دورته الـ16 «موسم مزاينات الإبل بأبوظبي»، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والتي تقام في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث، وتستمر لغاية 4 نوفمبر المقبل.

وتفقد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، موقع مزاينة سويحان، واطلع على الإجراءات المتبعة في مزاينة الإبل، والتقى لجان التحكيم والفحص الطبي والفرز، ورافقه عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، ومحمد بن عاضد المهيري، مدير مزاينة الإبل.

التوافد إلى موقع المهرجان

وبدأ ملاك الإبل من الإمارات ودول الخليج العربي، صباح أمس، بالتوافد إلى موقع المهرجان لإدخال الإبل المشاركة في أشواط مفاريد، مجاهيم، ومحليات بمزاينة الإبل إلى شبوك المبيت، وذلك استعداداً للإعلان عن نتائج الأشواط التي خصصت لها 60 جائزة بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم، ضمن 6 أشواط هي شوط تلاد لأبناء القبائل (1) - مجاهيم، شوط تلاد لأبناء القبائل (1) - محليات، شوط تلاد لأبناء القبائل (2) - مجاهيم، شوط تلاد لأبناء القبائل (2) - محليات، شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح يسمح بالشركاء (1) مجاهيم، شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح يسمح بالشركاء (1) محليات.

5 أشواط

ويبدأ صباح اليوم، وفق الجدول الزمني لتسجيل الإبل المشاركة في مزاينة سويحان، إدخال الإبل المشاركة في أشواط المفاريد الشرايا والمهجنات الأصايل ضمن 5 أشواط هي شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل محليات -1، شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل محليات -2، شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل مجاهيم -1، شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل مجاهيم -2، وشوط مفاريد المهجنات الأصايل.

أربع مناطق

تشمل مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة في دورتها السادسة عشرة للعام 2022 -2023، أربع مناطق، حيث انطلقت مزاينة سويحان يوم 28 أكتوبر الجاري، وتستمر لغاية 4 نوفمبر المقبل، وخصصت لها جوائز بقيمة تصل لنحو 11 مليوناً و415 ألف درهم، فيما ستنطلق مزاينة رزين خلال الفترة من 20 ولغاية 27 نوفمبر 2022، وقد خصصت لها جوائز بقيمة 11 مليوناً و415 ألف درهم، أما مزاينة مدينة زايد، فستنطلق خلال الفترة من 9 ولغاية 16 يناير 2023، وقد خصصت لها جوائز بقيمة 11 مليوناً و697 ألف درهم، ومسك الختام مع المزاينة الرئيسة في موقع مهرجان الظفرة التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 31 يناير 2023 بمجموع جوائز يبلغ 51 مليوناً و948 ألف درهم.

وتقام المسابقات التراثية خلال الفترة من 22 إلى 31 يناير 2023 في موقع مهرجان الظفرة بمدينة زايد، وستشمل إقامة 27 شوطاً، بقيمة تتجاوز 2.6 مليون درهم، إذ تتضمن مسابقات مرتبطة بالصقور والخيول العربية الأصيلة والسلوقي والرماية وغيرها.