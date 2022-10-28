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«أبوظبي للتقاعد» يشارك في منتدى بالمغرب

«أبوظبي للتقاعد» يشارك في منتدى بالمغرب
29 أكتوبر 2022 02:14

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك صندوق أبوظبي للتقاعد في المنتَدى الدولي الذي تنظمه الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا)، بالتعاون مع صندوق الإيداع والتدبير (CDG) والمنعقد في المملكة المغربية خلال الفترة من 24 – 28 أكتوبر تحت عنوان «الضمان الاجتماعي للمجتمعات المرنة والشاملة».
ويهدف المنتدى الذي تشارك فيه 1200 مؤسسة من 150 دولة، إلى مناقشة استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، وكذلك المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الرئيس للضمان الاجتماعي، كما يتطرق لمناقشة أهمية مراجعة استراتيجيات الإصلاح في مختلف مؤسسات الضمان الاجتماعي، بجانب عرض الابتكارات المؤسسية نحو أنظمة ضمان اجتماعي مستدامة وكافية ومحوكمة ومتاحة.

صندوق أبوظبي للتقاعد
الإمارات
المغرب
الضمان الاجتماعي
صندوق الإيداع والتدبير
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