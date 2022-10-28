«كهرباء دبي» تعزز مهارات موظفيها في الأمن السيبراني

دبي (وام)

أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي قناة جديدة لرفع مستوى وعي موظفيها حول أهمية أمن المعلومات، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم على مواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية. وإلى جانب النشرات الداخلية التوعوية ورسائل البريد الإلكتروني، والمشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها الهيئة لموظفيها على مدار العام، بات بإمكان موظفي الهيئة الاطلاع على أحدث سبل إدارة مخاطر الأمن الإلكتروني من خلال تطبيق «المكتب الذكي».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة خطت خطوات واسعة في مجال تعزيز وتطوير إدارة المخاطر المؤسسية بشكل ممنهج وفعال، وشكلت لجنة عليا لإدارة الأزمات منذ عام 2008، كما أسست أول مركز متخصص للأمن الإلكتروني على مستوى حكومة دبي يعمل على توقع مختلف التهديدات والمخاطر الأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات بشكل استباقي عبر مراقبة الخدمات والأصول التقنية على مدار الساعة، وإدارة الحوادث الأمنية والتهديدات الإلكترونية والحد من مخاطرها، حتى نقدم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.