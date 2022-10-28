«كليفلاند كلينك أبوظبي» يقدم أداة مبتكرة لتشخيص وعلاج السكتة الدماغية

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، عن إضافة ابتكار رائد جديد إلى خياراته المتقدمة للرعاية الصحية. ويتمثل الابتكار الجديد في نظام ARTIS Icono، وهو أحدث أنظمة التدخل الجراحي لعلاج السكتة الدماغية في المنطقة، ويجمع تقنيات التصوير ثنائية وثلاثية الأبعاد بالذكاء الاصطناعي. ويعتبر ابتكاراً علاجياً بات متوفراً للمرضى المصابين بالسكتة الدماغية في دولة الإمارات، ليزيد من فرص النجاة والتعافي من هذه الحالة الصحية المزمنة التي تحدث نتيجة تشكل خثرة دموية داخل الدماغ. وفي هذا السياق، قال الدكتور خليل وصفي زهرا، رئيس قسم الجراحة العصبية التداخلية في معهد الأعصاب في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «يعتبر الوقت عنصراً حاسماً عند الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية، وهي أكثر أنواع السكتة الدماغية شيوعاً. وبمرور الدقائق، لدينا عملياً مدة أقصاها ست ساعات منذ بدء ظهور الأعراض لإجراء ما يدعى استئصال الخثرة العصبية، وهو إجراء يعمل على إذابة الجلطة في دماغ المريض. وبفضل هذا النظام الجديد، يمكننا إجراء هذه العملية بسرعة أكبر، الأمر الذي يساهم في زيادة فرص شفاء مرضى السكتة الدماغية وبقائهم على قيد الحياة، ومن شأن هذه العملية توفير الوقت ومنح الجراحين تصوراً كاملاً عن حالة المريض، بما يقوده إلى تحقيق مخرجات علاجية أفضل وتقليل أضرار السكتة الدماغية إلى أدنى حدود ممكنة.

واحتفاءً باليوم العالمي للسكتة الدماغية الذي يصادف في 29 أكتوبر، يشجع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أفراد المجتمع على معرفة الإشارات الأولى لحدوث السكتة الدماغية، لأن دقائق قليلة قد تكون كفيلة بإنقاذ حياة المصاب، وتشمل: تدلي الوجه، وضعف الذراع، وصعوبة الكلام، وعند حدوث أي من هذه الأعراض، يجب الاتصال بالطوارئ على الفور.