السبت 29 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تفاهم لدعم الصيادين برأس الخيمة

سيف الغيص وباسل العجي عقب التوقيع (من المصدر)
29 أكتوبر 2022 02:14

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
النجمة بطل «السوبر الإماراتي البحريني» لليد

وقعت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، مذكرة تفاهم مع شركة اليوسف موتوز، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، وتنظيم عملية تبادل المعلومات فيما بينهما.
وقع المذكرة المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية الدكتور سيف محمد الغيص، ممثلاً للطرف الأول، وعن الطرف الثاني وقعها باسل العجي، مدير منطقة عجمان ورأس الخيمة. حيث أكد الدكتور سيف الغيص أن مذكرة التفاهم ستساعد على بناء علاقات تعاون متميزة، وستدعم تعزيز التعاون بين الطرفين، وتساهم في إسعاد ممارسي مهنة الصيد البحري في الإمارة. تندرج هذه السياسة تحت توجه إدارة الشركة لدعم الشركاء والارتقاء بالخدمات لما فيه المنفعة المشتركة.

رأس الخيمة
الإمارات
هيئة حماية البيئة والتنمية
الصيادين
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
عربي ودولي
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
اليوم 23:05
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
الرياضي
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
اليوم 23:00
الاتحاد الأوروبي يحذر من الإجراءات التي تهدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يحذر من الإجراءات التي تهدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
اليوم 22:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©