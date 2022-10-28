تفاهم لدعم الصيادين برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

وقعت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، مذكرة تفاهم مع شركة اليوسف موتوز، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، وتنظيم عملية تبادل المعلومات فيما بينهما.

وقع المذكرة المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية الدكتور سيف محمد الغيص، ممثلاً للطرف الأول، وعن الطرف الثاني وقعها باسل العجي، مدير منطقة عجمان ورأس الخيمة. حيث أكد الدكتور سيف الغيص أن مذكرة التفاهم ستساعد على بناء علاقات تعاون متميزة، وستدعم تعزيز التعاون بين الطرفين، وتساهم في إسعاد ممارسي مهنة الصيد البحري في الإمارة. تندرج هذه السياسة تحت توجه إدارة الشركة لدعم الشركاء والارتقاء بالخدمات لما فيه المنفعة المشتركة.