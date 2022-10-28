«الأرصاد» يدرس إمكانية تكوين السحب الركامية الممطرة

أبوظبي (الاتحاد)

نفذ المركز الوطني للأرصاد، من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار التابع له، المرحلة الثانية من التجارب البحثية المبتكرة لدراسة إمكانية تكوين السحب الركامية الممطرة من خلال تحفيز الرياح العمودية. وتم تنفيذ التجارب في جبل جيس في رأس الخيمة من قبل فريق بحثي بقيادة الدكتور علي أبشاييف، الباحث بمركز أبحاث تفتيت البرد في روسيا، والحاصل على منحة الدورة الثالثة لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار. وشملت التجارب الميدانية رصد أنشطة السحب المحلية وهطول الأمطار في المناطق الشرقية من دولة الإمارات خلال فصل الشتاء، ومقارنة نتائجها مع تجارب الربيع الماضي، والتي استمرت خلال الفترة من 17 فبراير حتى 26 مارس 2021.

وقال الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «في إطار الدعم الذي نقدمه للاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات، يواصل المركز الوطني للأرصاد جهود الابتكار العلمي والتقني في مجال أبحاث الاستمطار تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة لضمان الأمن المائي لدولة الإمارات ودول أخرى حول العالم».