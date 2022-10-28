السبت 29 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

جامعة الإمارات و«محمد بن خالد الثقافي» يطلقان مشروع التربية الإيجابية

أحمد مراد مقدماً درعاً تذكارية تسلمته نوف الجنيبي (من المصدر)
29 أكتوبر 2022 02:14

العين (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
النجمة بطل «السوبر الإماراتي البحريني» لليد

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن رحلة التعليم العملية مازالت مستمرة مع التربية الإيجابية، وأن حجم المعرفة للطفل والتي يحصل عليها عبر المنافذ المعرفية باتت تفوق أضعاف حجم المعرفة التي كان يتحصل عليها منذ عشرين عاماً، وهذا يحتاج إلى تربية واعية تقوم على النموذج الإيجابي الذي يحمل التحفيز والتقدير لشخصية الطفل.
جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات مشروع «حزمة أداوت التربية الإيجابية» التي نظمها مركز الإمارات لأبحاث السعادة في جامعة الإمارات، بالتعاون مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، والتي أقيمت في رحاب جامعة الإمارات، بحضور الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك لشؤون البحث العلمي، والدكتورة سعاد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة بالإنابة، ومريم الرميثي، مدير مؤسسة التنمية الأسرية، وعدد من القيادات الأكاديمية والتربوية.
وأضافت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان: «إننا نعمل في ظل رؤية إيجابية تجاه التربية وتنشئة الأبناء، ونحتاج إلى رؤى من أجل بناء أجيال قوية نفسياً وإنسانياً، فالمستقبل يحمل مهام تزداد صعوبة مع التطور الحضاري المتسارع».
من جانبه، أشار الدكتور أحمد مراد إلى أن إقامة هذه الفعالية، يأتي في إطار حرص جامعة الإمارات على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية، لرفد الممكنات التي تحقق الطموحات التي تتطلع إليها دولة الإمارات.
وقدمت نوف الجنيبي، مدير مركز الإمارات لأبحاث السعادة في جامعة الإمارات، عرضاً شاملاً لفكرة مشروع حزمة أدوات التربية الإيجابية، وما يقدمه من خدمات تربوية وتعليمية نوعية تساعد الوالدين لإضفاء السعادة والفرح على نفوس الأبناء، وقدم الدكتور أحمد مراد درعاً تذكارية للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، تقديراً لجهودها، كما تم تكريم فريق العمل في مركز الإمارات لأبحاث السعادة.

جامعة الإمارات
الإمارات
مؤسسات محمد بن خالد الثقافية
شما بنت محمد
شما بنت محمد بن خالد
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
عربي ودولي
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
اليوم 23:05
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
الرياضي
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
اليوم 23:00
الاتحاد الأوروبي يحذر من الإجراءات التي تهدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يحذر من الإجراءات التي تهدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
اليوم 22:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©