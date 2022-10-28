جامعة الإمارات و«محمد بن خالد الثقافي» يطلقان مشروع التربية الإيجابية

العين (الاتحاد)

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن رحلة التعليم العملية مازالت مستمرة مع التربية الإيجابية، وأن حجم المعرفة للطفل والتي يحصل عليها عبر المنافذ المعرفية باتت تفوق أضعاف حجم المعرفة التي كان يتحصل عليها منذ عشرين عاماً، وهذا يحتاج إلى تربية واعية تقوم على النموذج الإيجابي الذي يحمل التحفيز والتقدير لشخصية الطفل.

جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات مشروع «حزمة أداوت التربية الإيجابية» التي نظمها مركز الإمارات لأبحاث السعادة في جامعة الإمارات، بالتعاون مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، والتي أقيمت في رحاب جامعة الإمارات، بحضور الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك لشؤون البحث العلمي، والدكتورة سعاد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة بالإنابة، ومريم الرميثي، مدير مؤسسة التنمية الأسرية، وعدد من القيادات الأكاديمية والتربوية.

وأضافت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان: «إننا نعمل في ظل رؤية إيجابية تجاه التربية وتنشئة الأبناء، ونحتاج إلى رؤى من أجل بناء أجيال قوية نفسياً وإنسانياً، فالمستقبل يحمل مهام تزداد صعوبة مع التطور الحضاري المتسارع».

من جانبه، أشار الدكتور أحمد مراد إلى أن إقامة هذه الفعالية، يأتي في إطار حرص جامعة الإمارات على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية، لرفد الممكنات التي تحقق الطموحات التي تتطلع إليها دولة الإمارات.

وقدمت نوف الجنيبي، مدير مركز الإمارات لأبحاث السعادة في جامعة الإمارات، عرضاً شاملاً لفكرة مشروع حزمة أدوات التربية الإيجابية، وما يقدمه من خدمات تربوية وتعليمية نوعية تساعد الوالدين لإضفاء السعادة والفرح على نفوس الأبناء، وقدم الدكتور أحمد مراد درعاً تذكارية للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، تقديراً لجهودها، كما تم تكريم فريق العمل في مركز الإمارات لأبحاث السعادة.